Famosos reagem a atos de terrorismo em Brasilia: ‘Sem anistia’

Artistas e políticos usaram suas redes sociais neste domingo, 8, para expor reprovação aos atos terroristas ocorridos em Brasília. Na ocasião, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF) com pedaços de paus e pedras nas mãos.

O influenciador digital Felipe Neto fez diversos vídeos para o Instagram e publicações de texto no Twitter abordando os invasores como “terroristas” e atribuindo a culpa da falha da segurança em Brasília ao ex-governador Ibaneis Rocha, que é apoiador de Jair Bolsonaro.

“O que acontecer com Ibaneis Rocha servirá de exemplo para todos os demais gestores públicos do Brasil. Espero que o Governo Federal e os agentes públicos do Distrito Federal tenham ciência disso”, afirmou o influenciador negando o pedido de desculpas do ex-governador sobre a falha de segurança.

O ex-BBB Gil do Vigor também se manifestou no Twitter sobre a situação em Brasília. O economista lembrou o diferente tratamento entre os terroristas e manifestantes de esquerda em protestos já ocorridos.

“Quando os estudantes pacificamente protestavam, eram tratados como bandidos mas os brancos e ricos, podem tudo, inclusive serem antidemocráticos e de fato criminosos. Mas como são brancos e ricos, TUDO BEM, vamos conversar né? Uma vergonha!”, destacou.

Pronunciamentos: Margareth Menezes, Emicida e Bruno Gagliasso

A cantora e atual ministra da cultura, Margareth Menezes, usou seu perfil no Instagram para publicar um vídeo de num momento do pronunciamento do presidente Lula e escreveu: “Nunca a esquerda brasileira, mesmo nos tempos de trevas, danificaram, desrespeitaram ou destruíram os palácios que representam os três poderes”.

Também falando sobre desigualdade de tratamento, o rapper Emicida se pronunciou em defesa de minorias sociais e contra a atitude de alguns policiais no momento da invasão.

“Se fosse professor pedindo condição digna de trabalho ou indígenas reivindicando o direito de ficar vivo nas próprias terras, a gente veria a truculência comum de se ver por aqui, como é um bando de verme fascista os policia tão lá de risadinha e tirando selfie. Nojento demais”, disse.

O ator Bruno Gagliasso condenou os acontecimentos recentes em Brasília e o “caos” implantado no País, que atribuiu ao “Bolsonazismo”: “A extrema-direita é uma doença. E precisamos nos livrar dela”.

“Espero que, em todas as eleições, o povo brasileiro lembre-se do terror, da violência e do caos que o Bolsonazismo trouxe para as nossas vidas. Separaram famílias, saquearam o País, trouxeram morte e terrorismo”, expôs.

Pronunciamentos: Preto Zezé, Cleo Pires, Marcos Veras e mais

O produtor artístico, escritor e ativista cearense Preto Zezé relembrou um atentado em Brasília, no fim de 2021, feito por Bolsonaristas que acampavam na cidade.

“Lembram do terrorista da bomba no aeroporto? Foi solto! Voltou para o acampamento, e agora os investigadores descobriram que ele estava entre os terroristas que invadiram o congresso e foram presos! Será que Brasília virou terra sem lei? Quem protegerá a democracia?”, perguntou.

Lamentando todos os atos de vandalismo feito por bolsonaristas, a atriz e cantora Cleo Pires publicou: "A gente quer paz, amor e respeito, mas recebe guerra e destruição da parte de pessoas que não aceitam o presidente eleito, pessoas essas que estão tentando um golpe de estado. Terrorismo, é isso que está acontecendo em Brasília”.

O ator, humorista e apresentador Marcos Veras ironizou: “E os Patriota quebrando tudo que eles mesmos vão ter que pagar pra reformar... Se bem que essa gente muitas vezes nem paga imposto, né?”.

Negando que os atos terroristas tenham sido uma atitude patriota, Mariana Xavier argumentou: “Não são patriotas. Nunca foram. São golpistas, terroristas, criminosos que em tom de comemoração depredaram nosso patrimônio e atacaram violentamente a nossa democracia. Não há justificativa plausível pro que aconteceu hoje em Brasília. Não passarão! SEM ANISTIA”.



