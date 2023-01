Cássia Kis compartilha fake news sobre 'infiltrado' em Brasília

No ar como Cidália na novela global “Travessia”, Cassia Kis diz acreditar que os atos de terrorismo que aconteceram no domingo, 8, durante a invasão de bolsonaristas aos prédios do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal (STF), foram feitos por “infiltrados de esquerda”.

Em conversa à Folha, Cassia compartilhou vídeos sobre a suposta pessoa que se passou como bolsonarista, dizendo tratar-se de “uma infiltrada que fez vandalismo e colocou a culpa nos patriotas que se manifestavam pacificamente”.

Conhecida não apenas por sua atuação, mas por se declarar como pró-Bolsonaro, Cassia Kis continuou com o envio de mensagens falsas ao portal F5: “Veja aí a confirmação da suspeita que sempre existiu: a infiltrada vandalizando as dependências do STF. Estarrecedor”, escreveu a atriz, após enviar a imagem de um vândalo em meio aos destroços.

Em uma outra imagem encaminhada, ela escreveu “O nome dele é Hugo, ele é esquerda do MST infiltrado. Ajudem a divulgar”. Questionada pela equipe da Folha sobre as mensagens falsas, Cassia respondeu apenas que “a verdade é uma só.”.



