CCBNB: inscrições abertas para patrocínio de projetos artísticos

Visando fortalecer o campo cultural dos estados do Nordeste, o Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) seleciona projetos artísticos e culturais a serem patrocinados pelo Banco do Nordeste na temporada 2022-2023. A seleção aberta hoje, 6, segue até dia 3 de fevereiro. Confira os critérios, onde e como se inscrever.

Entre as linguagens artísticas contempladas estão as artes cênicas, artes visuais, literatura, música e cinema. Os projetos beneficiados pelo edital serão realizados até 31 de maio de 2024.

Quem pode se inscrever?

Podem participar do edital pessoas jurídicas, obrigatoriamente de natureza cultural, com ou sem fins lucrativos – instituições, empresas, fundações ou associações sob controle acionário, estatutário ou majoritário de brasileiros natos, naturalizados ou de estrangeiros residentes no Brasil há mais de três anos, devendo ser legítimos, conforme consta no edital.

Há também a possibilidade de pessoas físicas, que sejam brasileiros natos, naturalizados ou estrangeiros que residam no Brasil há mais de três anos.

Como se inscrever?

Gratuitas, as inscrições devem ser feitas somente pela internet, no site do BNB pelo formulário específico. Há uma série de documentos que devem ser anexados e variam de acordo com a modalidade - se pessoa física ou jurídica.

Fases de seleção

a) Pré-análise: com caráter eliminatório, consistirá na verificação do cumprimento de todas as exigências constantes no presente Edital.

b) Análise e avaliação: Os projetos habilitados na fase de pré-análise serão avaliados por comissões externa e interna, considerando a pontuação dos critérios de seleção constantes nos documentos Anexo I e Anexo II do Edital;

c) Negociação: os representantes legais dos projetos escolhidos da Lista de Projetos Pré-Selecionados serão contatados pelo Banco do Nordeste para tratativas acerca do valor da cota de patrocínio e das respectivas contrapartidas.

d) Aprovação: Os projetos pré-selecionados que tiverem negociação concluída com sucesso comporão a Lista Final de Projetos Selecionados, que será submetida às instâncias decisórias do Banco do Nordeste e em seguida publicada em www.bnb.gov.br.

Edital CCBNB 2023/2024

Inscrições: 05/12/2022 a 03/02/2023

Seleção: 12/12/2022 a 11/04/2023

Divulgação dos selecionados: 14/04/2023

Entrega da documentação definitiva: até 40 dias antes do início da realização projeto

Prazo de realização dos projetos: 01/06/2023 a 31/05/2024



CCBNB em Fortaleza: R. Conde d'Eu, 560 - Centro, Fortaleza

Mais informações: www.bnb.gov.br

