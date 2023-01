Dia de Reis é celebrado em 6 de janeiro; entenda a tradição

Celebrado no dia 6 de janeiro, Dia de Reis faz parte da tradição católica

Nesta sexta-feira, 6, é comemorado o Dia de Reis, data celebrada mundialmente na tradição católica. Presente no calendário litúrgico, a comemoração faz alusão a Jesus, filho de Deus, e acontece doze dias após seu nascimento, quando é comemorado o Natal.

Dia de Reis tem como referência a visita dos reis magos a Jesus Cristo, pouco tempo depois do menino nascer. Segundo a Bíblia, magos do oriente chegaram a Belém, na Judéia, e perguntaram pelo "filho de Deus". "Onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo", teriam dito.

A visita irritou o rei Herodes, que governava Judéia, e ele ordenou que os reis indicassem onde Jesus havia nascido. “Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E, quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo”.

Guiados por uma estrela, os reis chegaram até a casa de Maria e José, e ofereceram presentes como ouro, incenso e mirra ao recém nascido. Em sonho, foram avisados para não reencontrarem Herodes e seguirem outro trajeto, como fizeram.

Dia de Reis no Brasil

Com o início do período colonial, marcado pela chegada dos portugueses no Brasil, o Dia de Reis passou a integrar o calendário de datas comemorativas de cunho religioso. A celebração acontece de formas diferentes em cada região.

Uma das tradições mais comuns é chamada de "Terno de Reis" e se baseia em uma peregrinação de músicos, caracterizados como reis, por diversas ruas das cidades até o dia 5 de janeiro. Apesar de importante para o catolicismo, Dia de Reis não é feriado no Brasil desde 1967.

