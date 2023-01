Fortaleza: 10 locais gratuitos para aproveitar com a família

No Complexo Cultural Estação das Artes, um dos principais locais para levar toda a família em Fortaleza, as crianças são público que mais aproveita o lugar

Um novo ano já começou e as crianças de férias clamam por dias de muita diversão e alegria. Sejam nos dias livres de janeiro ou durante o fim de semana, esse é o momento ideal para aproveitar Fortaleza e a Região Metropolitana (RMF) e conhecer locais novos para levar toda a família.

10 locais gratuitos para aproveitar com a família em Fortaleza

Confira abaixo lista de lugares na capital cearense e RMF:

Cidade da Criança

Também conhecido como Parque da Liberdade, a Cidade da Criança é um espaço ao ar livre que destaca-se entre o grande movimento do Centro de Fortaleza. Um ótimo lugar para passear com a família, na Cidade da Criança também é possível encontrar atrações diversas como o Museu do Bode Ioiô, a Casa do Turista e o projeto Ciclofaixa de Lazer.

Onde: avenida Visconde do Rio Branco, 922 - Centro

Quando: aberto todos os dias

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Planetário Rubens de Azevedo

Localizado no Centro Dragão do Mar, o Planetário Rubens de Azevedo é ponto de parada obrigatório para levar crianças e jovens a ampliarem seus conhecimentos sobre o universo. Com ingresso no valor de R$10 (meia), as entradas podem ser compradas no site do Sympla ou na bilheteria presencial no Dragão do Mar.

Onde: Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quanto: R$10 (meia) e R$20 (meia), à venda no Sympla

Mais informações: no Instagram @dragaodomar

Minimuseu Firmeza

Considerado um espaço cultural, artístico e ecológico, o Minimuseu Firmeza abriga um dos mais importantes acervos de artes plásticas do Ceará, contabilizando mais de 500 obras. Localizado no Mondubim, o Minimuseu Firmeza está aberto para visitação de quinta-feira à sábado.

Onde: Via Férrea, 259 - Mondubim

Quando: quinta a sábado, de 8 horas às 17 horas

Mais informações: (85) 99989.4009 e no Instagram @minimuseufirmeza

Museu de Arte da UFC

O Museu de Arte da UFC (Mauc) atualmente abriga as exposições: “Carybé ilustra Jorge Amado: O Compadre de Ogum”,“Estar nesse mundo”, “Secult UFC 10 anos: percursos de memória e o pulsar da diversidade” e “Sempre fomos modernos - versão compacta”.

Quando: segunda-feira à sexta-feira, de 8 horas às 17 horas

Onde: UFC (avenida da Universidade, 2854 - Benfica)

Mais informações: no Instagram @museudeartedaufc

Complexo Cultural Estação das Artes

Localizado na Praça da Estação, no Centro, a Estação das Artes é uma das inaugurações mais relevantes na Capital em 2022. Sendo palco de shows, apresentações e exposições de artes, no local também há barracas de comida e feiras de artesanato. O Complexo também abriga a recém inaugurada Pinacoteca do Ceará.

Onde: rua Dr. João Moreira, 540 - Centro

Quando: sexta-feira a sábado, de 12 horas às 21 horas, e no domingo, de 9 horas às 17h30min

Mais informações: no Instagram @estacaodasartes.ce

Espaço Cultural Unifor

Na Universidade de Fortaleza, o Espaço Cultural Unifor se revela como um dos locais na Capital com acervos mais distintos. Com exposições artísticas acontecendo durante todo o ano, a visitação está aberta de terça-feira a domingo.

Onde: Unifor (avenida Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)

Quando: terça à sexta-feira, de 9 horas às 19 horas, e sábados e domingos, de 10 horas às 18 horas

Mais informações: (85) 3477.3319 e no Instagram @uniforcomunica

Museu da Imagem e do Som

No Meireles, o Museu da Imagem e do Som (MIS) abriga as exposições: “Horizontes Desejantes”, “Ontem choveu no futuro” e “Leocácio Ferreira - Todos juntos, vamos…!”. No casarão do MIS, a exposição interativa Laboratório dos Sentidos segue aberta ao público.

Quando: terça à quinta-feira, 10 horas às 18 horas, e de sexta-feira a domingo, de 13 horas às 20 horas

Onde: avenida Barão de Studart, 410 - Meireles

Mais informações: no Instagram @mis_ceara

Sobrado Dr. José Lourenço

No Centro da Capital, o Sobrado Dr. José Lourenço abriga em seu prédio a memória de Fortaleza, além de dar espaço para as artes visuais cearenses, apresentações, performances e encontros.

Onde: rua Major Facundo, 154 - Centro

Quando: terça à sexta-feira, 9 horas às 17 horas, sábado, de 9 horas às 14 horas

Mais informações: (85) 3101.8826 e no Instagram @sobrado154

Parque Estadual Botânico do Ceará

Com 25 anos de existência, o Parque Estadual Botânico do Ceará está localizado em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. No grande espaço ao ar livre, trilhas ecológicas, lago com pedalinho, biblioteca, orquidário, meliponário e outros equipamentos podem ser encontrados para aprender e se divertir.

Quando: terça-feira a sábado, de 8 horas às 17 horas, e domingo, de 8 horas ao meio-dia

Onde: estrada José Aragão e Albuquerque, s/n - Itambé, Caucaia

Mais informações: no Instagram @diariodobotanico

Museu Dim Brinquedim

Em Pindoretama, o Museu Dim Brinquedim abriga mais de 500 obras artísticas, como brinquedos, esculturas e telas, do artista plástico DimBrinquedim. Um local com espaço para brincadeiras e contato com a arte e natureza, a visitação fica aberta de terça-feira a domingo, com ingresso no valor de R$20.

Quando: terça-feira a domingo, de 9 horas às 16 horas

Onde: estrada da Coluna, KM 20 - Alto Alegre, Pindoretama

Mais informações: (85) 99254.9637 e no Instagram @museubrinquedim

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags