Fortaleza é a quarta cidade mais buscada para férias de verão, aponta site

Ranking do Decolar coloca sete cidades nordestinas no top 10 das mais procuradas do Brasil na alta temporada de dezembro e janeiro

O site Decolar divulgou aos dez destinos nacionais mais buscados para as férias de verão, e Fortaleza apareceu na quarta colocação, atrás apenas de Rio de Janeiro/RJ, Maceió/AL e Natal/RN.

O Nordeste domina o ranking. Dentre as cidades que figuram no top 10, sete são da região. Apenas Rio de Janeiro/RJ, Foz do Iguaçu/PR e Gramado/RS aparecem como "intrusas" na lista.

Veja o ranking completo

Rio de Janeiro-RJ Maceió/AL Natal/RN Fortaleza/CE Foz do Iguaçu/PR Gramado/RS Porto de Galinhas/PE Porto Seguro/BA João Pessoa/PB Salvador/BA

Mais voos para o Ceará

As companhias aéreas haviam aumentado o fluxo de voos para o Ceará visando a alta temporada de verão. A Latam anunciou 216 voos extras com origem ou destino no Estado, entre dezembro e janeiro.

A Gol também divulgou crescimento de 18% na malha aérea no Estado comparado a outubro de 2022, enquanto a Azul projetou uma ampliação em 166% dos voos para a capital cearense no período entre dezembro deste ano e fevereiro de 2023.

