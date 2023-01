Príncipe Harry pode não participar da coroação do rei Charles III

As polêmicas envolvendo a família real britânica estão cada vez mais frequentes. Desta vez, o príncipe Harry cogita não participar da coroação do pai, o Rei Charles III, que está marcada para acontecer no dia 6 de maio. A informação foi divulgada pelo jornal The Guardian, após entrevista de Harry para o canal britânico Independent Television (ITV).

Na ocasião, Harry rememorou um episódio de agressão cometido por seu irmão, o príncipe William, ocorrido em 2019. A discussão aconteceu após William chamar Meghan Markle, esposa de Harry, de "difícil", "grosseira" e "ríspida" e derrubá-lo no chão.

Sobre o assunto Príncipe Harry deseja se 'reconectar' com o pai, mas não vê 'vontade de reconciliação'

Príncipe Harry acerta contas com irmão no final de documentário

Netflix: Série sobre Príncipe Harry e Meghan Markle ganha teaser

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A íntegra da entrevista de Harry irá ao ar neste domingo, 8, dois dias antes do lançamento da autobiografia do príncipe. “O que sobra”, título da publicação no Brasil, traz memórias dos anos vividos na realeza britânica e promete conter segredos e assuntos que vão abalar a monarquia.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags