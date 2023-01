A Mandíbula de Caim: livro interativo de 1934 viraliza no TikTok

Um suspense policial publicado originalmente em 1934 viralizou no TikTok brasileiro nas últimas semanas. Intitulado “A Mandíbula de Caim”, o livro despertou a curiosidade de leitores devido às suas peculiaridades: a obra é como um quebra-cabeça literário no qual seis assassinatos ocorrem ao longo de 100 páginas. Entretanto, as páginas são impressas aleatoriamente. Assim, entre milhares de combinações possíveis, o leitor precisa descobrir qual é a única sequência correta da história.

A publicação no Brasil reúne 100 páginas destacáveis para o leitor interagir com a trama e montar seu próprio esquema de investigação. O livro foi escrito por Torquemada, pseudônimo de Edward Powys Mathers, que era responsável por palavras cruzadas enigmáticas do jornal britânico The Observer. Até a publicação desta matéria, a obra aparecia em segundo lugar na lista de livros mais vendidos da Amazon Brasil.

Vídeos com as páginas do livro coladas em paredes, aliás, também são vistos aos montes no TikTok, com leitores se candidatando a resolver o mistério. Para chegar à solução, é preciso descobrir quem são as seis vítimas e os respectivos assassinos. Somando hashtags nacionais e internacionais na rede, as postagens sobre o livro ultrapassam 93 milhões de visualizações, demonstrando o interesse cada vez maior de leitores pela obra. Desde o lançamento original, apenas quatro pessoas solucionaram o enigma.

No Brasil, “A Mandíbula de Caim” foi lançado em dezembro de 2022 pela Intrínseca. A editora inglesa da publicação original possui o gabarito com a sequência correta, deixada por Torquemada, e repassou aos editores estrangeiros junto com a solução do enigma. Assim, os leitores brasileiros que desejarem saber se chegaram a resolver os casos poderão enviar as respostas ao endereço da Intrínseca no Rio de Janeiro. Caso o mistério seja completamente solucionado, a editora entrará em contato.

“A Mandíbula de Caim”

De Torquemada

Editora Intrínseca

100 páginas

Quanto: R$ 49,90 (valor médio)

Onde comprar: lojas como Amazon, Americanas e Submarino



