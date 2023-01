Molière: peça com Matheus Nachtergaele tem datas confirmadas

Em cartaz no Cineteatro São Luiz, peça "Moliére" conta com 14 atores e músicos. O ator Matheus Nachtergaele é o protagonista

O Cineteatro São Luiz divulgou as datas nas quais receberá o espetáculo “Molière”, protagonizado pelo ator Matheus Nachtergaele (“O Auto da Compadecida”). A peça será apresentada quarta-feira, 25, e quinta-feira, 26, às 19 horas. No domingo, 29, a obra se inicia às 18 horas. Os ingressos estarão à venda a partir desta quarta-feira, 4, por valores a partir de R$25 (meia-entrada).

A chegada da comédia musical ao São Luiz é uma realização do Circuito Cearense de Teatro. O espetáculo apresenta uma disputa bem-humorada entre a Comédia, representada pelo autor Molière (Matheus Nachtergaele), e a Tragédia, na figura do poeta Jean Racine (Elcio Nogueira Seixas).

O trabalho é dirigido por Diego Fortes e conduzido por músicas de Caetano Veloso que serão executadas ao vivo com arranjos originais do maestro Gilson Fukushima. Em cena, 14 atores e músicos narram o conflito entre formas opostas de pensar o mundo expressas pelas famosas máscaras do Teatro.

Enquanto uma ri de tudo e de todos, a outra demonstra reverência e temor diante da dor e da morte. O cenário deste embate é a corte carnavalesca de Luís XIV, na França. A montagem reúne diferentes estilos teatrais e também destaca transições entre teatro e realidade, com ênfase na integração de distintas linguagens cênicas.

“Molière”, com Matheus Nachtergaele

Quando: 25 e 26 de janeiro, às 19 horas; dia 29, às 18 horas

Onde: Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro)

Quanto: R$80 (Plateia inferior - inteira) e R$40 (Plateia inferior - meia-entrada); R$50 (Plateia superior - inteira) e R$25 (Plateia superior - meia-entrada); vendas a partir de quarta-feira, 4, no site Sympla e na bilheteria do São Luiz



