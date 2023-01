Quem é Ivan Baron, influenciador que subiu rampa do Planalto com Lula

O primeiro dia de 2023 foi marcado pela posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como novo presidente da República. Na cerimônia, um dos principais destaques foi o momento em que subiram a rampa do Planalto, junto com o petista e o vice-presidente Geraldo Alckmin, um grupo de oito pessoas escolhidas como representantes da sociedade brasileira. Entre elas, o jovem Ivan Baron, referência na luta anticapacitista.

| Leia também | Você é capacitista? Entenda o que é e como evitar o preconceito contra pessoas com deficiência

Natural de Rio Grande do Norte (RN), Ivan se denomina “influenciador da inclusão, potiguar e politizado”. Atualmente com 24 anos, aos três anos teve meningite viral, doença que lhe causou paralisia cerebral e acarretou em mobilidade reduzida e deficiência física. Com forte presença nas redes sociais (acumulando mais de um milhão de seguidores), ele combate o capacitismo e luta por maior representatividade para pessoas com deficiência no meio midiático.



Além dos vídeos bem-humorados publicados em seus perfis no Instagram e no TikTok, Ivan se notabilizou recentemente por participar de atos durante a campanha de Lula e por emocioná-lo com discurso pela inclusão. O influenciador também publicou o livro digital “Guia Anticapacitista”, no qual convida o público a refletir sobre “concepções, preconceitos e uso de termos pejorativos para se referir à pessoa com deficiência”.

No Instagram, celebrou o marco de subir na rampa do Planalto e “empossar” o presidente. “O povo brasileiro empossou o presidente! Que emoção estar vivendo esse momento depois que o governo Bolsonaro rechaçou nossa comunidade. Viva a democracia!”, disse.

Em dezembro de 2021, Ivan concedeu entrevista ao O POVO em matéria sobre a “Arte Def”, na qual artistas e influenciadores ponderaram a respeito da produção artística de pessoas com deficiência no mercado cultural.

“Ainda estamos muito atrasados quando falamos em representatividade de Pessoas com Deficiência, o que temos atualmente é um representação de uma parte da nossa comunidade, que é enorme e muito diversa!”, disse o influenciador ao refletir sobre representatividade no mercado das artes e do entretenimento.



