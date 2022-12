David Guetta: relembre os shows do DJ francês em Fortaleza

O DJ francês David Guetta tem apresentação em Fortaleza marcada para o próximo dia 29, no Marina Park Hotel. Mas essa não será a primeira apresentação do artista no Ceará. Nos últimos dez anos, a Cidade teve três apresentações pelos seus palcos.

Há dez anos, em 2012, o DJ veio pela primeira vez a Fortaleza para apresentar seu show no Mucuripe Clube. Dois anos depois, em 2014, Guetta voltou à Cidade com “Summer Tour”, no Centro de Eventos do Ceará. Devido ao sucesso do artista em suas passagens, mais uma vez, em 2015, a sua música eletrônica animou o público cearense. Desta última vez, foi o álbum “‘Listen” que ganhou espaço nos palcos.

David Guetta volta em 2022

No 29 de dezembro, a apresentação do DJ irá contemplar os sucessos “Titanium”, em parceria com Sia, “Hey Mama”, com Nicki Minaj, Bebe Rexha e Afrojack, e a mais recente “I’m Good (Blue)”, que está concorrendo ao Grammy.

Este ano, os ingressos estão disponíveis presencialmente na Central do Fortal, localizada no Shopping RioMar Fortaleza, e pelo site Efolia.

David Guetta em Fortaleza

Quando: 29 de dezembro

Onde: Marina Park Hotel

Quanto: de R$ 150 a R$ 290

Mais informações: site Efolia



