Ator de "The Crown", Stephen Greif morre aos 78 anos

O ator Stephen Greif morreu aos 78 anos, segundo comunicado divulgado por seus representantes nesta segunda-feira, 26. Ele é conhecido por seu papel recente como personagem residente da Câmara dos Comuns, Sir Bernard Weatherill, em “The Crown”.

O ator tem uma extensa carreira em filmes, séries, teatro e televisão, incluindo pequenas participações em produções famosas como "The Bill" e "Blake's 7". Além disso, o artista trabalhou como narrador de games (como "Greedfall", "Total War" e "Shadows: Awakening") e em TV ( "Doctor Who" e "Elliot da Terra").

Além disso, Greif, que nasceu em Sawbridgeworth (Inglaterra), frequentou a Royal Academy of Dramatic Art e foi membro da National Theatre Company.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Foi a empresa que agenciava o ator que anunciou a fatalidade: "Com grande tristeza, anunciamos a morte de nosso maravilhoso cliente Stephen Greif. Sua extensa carreira incluiu vários papéis na tela e no palco, inclusive no National Theatre”.

"Sentiremos muito a falta dele e nossos pensamentos estão com sua família e amigos”, finalizou. O motivo da morte não foi anunciado.



Sobre o assunto Quinta temporada de "The Crown" estreia focada em drama de Lady Di

Série 'The Crown' na mente de todos em frente ao Palácio de Buckingham

Morre fotojornalista cearense Tuno Vieira aos 69 anos

Morre o escritor alemão Hans Magnus Enzensberger

George Cohen, campeão do mundo em 1966, morre aos 83 anos

Morre pintor Franz Gertsch, reconhecido por suas telas hiper-realistas

Morre o ator Pedro Paulo Rangel, de "O Cravo e a Rosa", aos 74 anos

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags