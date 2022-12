Morre fotojornalista cearense Tuno Vieira aos 69 anos

Morreu neste domingo, 25, o fotojornalista cearense Tuno Vieira, aos 69 anos. O profissional trabalhou nos grandes jornais do Estado, como O POVO e Diário do Nordeste, e também na comunicação do Governo do Ceará.

O velório de Tuno é realizado no cemitério São João Batista a partir das 13 horas, e o sepultamento ocorre às 16h30min deste domingo.

O fotojornalista Alex Costa lembra de Tuno não só como colega de trabalho, mas como amigo pessoal. “Tuno sempre foi uma pessoa muito querida, não só por mim, mas por todos os colegas. Minha lembrança dele é sempre sorrindo, das brincadeiras, dessa alegria que ele transmitia”, diz.

André Lima também destaca a trajetória dos dois juntos no ramo do fotojornalismo em Fortaleza, além da amizade de décadas. “Toinho era muito alegre, muito parceiro. Meu irmão de coração. Nós nascemos na mesma rua, moramos no Pirambu a vida toda”, conta. “Para a fotografia também é uma perda muito grande.”



