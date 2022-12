George Cohen, campeão do mundo em 1966, morre aos 83 anos

Campeão mundial com a Inglaterra em 1966, o lateral-direito George Cohen faleceu aos 83 anos de idade, anunciou nesta sexta-feira (23) o Fulham.

"Todos no Fulham estão profundamente tristes ao saber da morte de um dos nossos maiores jogadores - e um cavalheiro - George Cohen", escreveu o clube de Londres em seu site.

Com 37 partidas pela seleção, Cohen foi titular em todos os jogos da Inglaterra na conquista de seu único título mundial, quando o país disputou a Copa do Mundo em casa em 1966.

Ídolo do Fulham, o defensor jogou durante toda a sua carreira no clube de Londres. Foram 459 partidas entre os anos de 1956 e 1969, antes de uma lesão no joelho provocar sua aposentadoria no futebol.

Uma estátua em sua homenagem foi inaugurada diante do estádio Craven Cottage em 2016.

Com a morte de Cohen, apenas dois titulares da conquista mundial de 1966 estão vivos, Geoff Hurst, de 81 anos, autor de três gols na final histórica contra a Alemanha (4-2), e Bobby Charlton, ídolo do Manchester United de 85 anos, sobrevivente de um acidente aéreo e um dos maiores artilheiros dos 'Red Devils Vermelhos' e da seleção inglesa.

