Após deixar Secult, Fabiano Piúba planeja futuro e pode ir para o MinC

O titular da Secult compartilhou com o Vida&Arte possibilidade de compor equipe do Ministério da Cultura, que será retomado em 2023

Finalizando a gestão como secretário da Cultura do Ceará no próximo dia 31 de dezembro, o gestor Fabiano Piúba compartilhou ao Vida&Arte que foi sondado para assumir uma secretaria no Ministério da Cultura (MinC), que será retomado a partir de 2023 sob comando da artista Margareth Menezes.

O gestor cearense fez parte do grupo de transição da Cultura do governo Lula ao longo dos últimos meses. Apesar do fato, não há movimentos concretos até o momento. A informação foi dividida em entrevista de balanço de gestão que o secretário concedeu ao V&A.

Leia também| Fabiano Piúba faz balanço da gestão cultural e aponta caminhos para o futuro

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Houve uma sondagem para eu assumir uma secretaria no Ministério da Cultura, mas foi não mais do que uma sondagem. A gente está conversando e colaboramos, até pela experiência do Ceará, desde a proposta de reestruturação do MinC às políticas”, afirma.

Tendo citado a gestão de Gilberto Gil inúmeras vezes como referência ao longo do encontro com a reportagem, Fabiano avalia a indicação de Margareth como um “acerto”. “(Em uma das reuniões) a ministra Margareth começou a cantar 'Manda Chamar', uma música que fala de Tupã, Olorum, forças da nossa expressão e cujo refrão diz: ‘Para o rei Brasil renascer”. Nós estamos com a ministra mais certa para esse momento do País e a gente espera que a gente possa fazer esse rei Brasil renascer”, aponta.

“A cultura, para além das políticas próprias, tem um papel muito importante nesse processo de refundação. Ao longo desse período, fiquei repetindo algumas palavras o tempo todo: refundar, regenerar e redemocratizar o Brasil. As artes e a cultura têm um papel muito importante nisso. Meu trabalho e a minha missão enquanto gestor cultural é seguir um pouco nessa jornada, seja aqui no Ceará, seja indo para o Ministério caso um convite se concretize”, finaliza.

Sobre o assunto Saiba quem é Luisa Cela, nova secretária da Cultura do Ceará

Saiba quem é Margareth Menezes, artista e futura ministra da Cultura

Artistas reagem a indicação de Margareth Menezes ao Ministério da Cultura

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags