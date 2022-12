Batuta mistura humor e política no single "Sai do Mei!!"

Com letra que prega "um novo tempo", música de Batuta reforça contornos políticos com clipe gravado em meio a manifestações golpistas em Fortaleza

Conhecido pela atuação nas artes cênicas e na música, o artista fortalezense Batuta lança nesta segunda, 26, novo single que faz graça com as manifestações que pedem golpe militar. "Sai do Mei!!!" ganha, ainda, clipe gravado em frente ao Forte de Nossa Senhora da Assunção, em Fortaleza, onde o artista chegou a ser alvo de retaliações

Composta, produzida, cantada e editada por Batuta, a canção traz elementos de diversos gêneros musicais, incluindo reggae, xote, rap, embolada e axé, em uma composição marcadamente política.

Confira o clipe de "Sai do Mei!!!":

"Libera espaço, deixe o amor passar/ E pare de chorar que é feio/ Ei, fei, já era/ Aceita logo/ Que não dói, é só uma nova era", canta o artista. "Um novo tempo/ Sente o clima de mudança?/ Da semente ao futuro/ A luta de quem não cansa/ E dança e dança", segue a letra.

A escolha de gravar o clipe junto às manifestações que pedem golpe militar veio para reforçar a mensagem da letra em prol da democracia. "Precisamos entender a gravidade disso, esse desejo de volta ao passado é consequência do desconhecimento histórico do povo que não se vê como povo. O passado na história desse país é bem cruel", defende Batuta no material de divulgação.

De acordo com o artista fortalezense, manifestantes que se identificaram como policiais chegaram a tentar impedir a gravação do clipe no local. O vídeo tem coautoria e direção de fotografia da fotógrafa Jeny Sousa, moradora do Jangurussu, assim como Batuta. Outra participação do projeto foi a do baixista Glauber Alves, que gravou a música com o artista.

Ao longo da carreira, Batuta lançou dois discos e assinou a produção musical, entre outros trabalhos, da música "Laricado" (2017), de Getúlio Abelha, e do disco “O Cheiro do Queijo” (2019), de Payaço Abu, além de ter sido responsável pela trilha sonora da série “Passarinhas”, exibida no canal Futura e produzida pela Nigéria Filmes.

