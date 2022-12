Matheus Nachtergaele apresenta espetáculo "Molière" em Fortaleza

Montagem será exibida em janeiro no Cineteatro São Luiz. Datas ainda não foram divulgadas

A peça "Molière", protagonizada pelo ator Matheus Nachtergaele, será apresentada no Cineteatro São Luiz em janeiro. As datas ainda não foram divulgadas pelo equipamento.

A montagem, dirigida por Diego Fortes e com cenário de André Cortez, traz diferentes estilos teatrais em uma mesma obra. A produção também destaca as transições entre teatro e realidade, com ênfase na integração de distintas linguagens cênicas.

Na peça, o público acompanha encenação de Molière. Simultaneamente, os personagens Rei Luís XIV e o Arcebispo Péréfixe reagem ao espetáculo.

O anúncio da apresentação foi feito na última sexta-feira, 23, e mais detalhes ainda serão informados. Os ingressos estarão disponíveis na plataforma Sympla e nas bilheterias do Cineteatro.

