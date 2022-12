Oscar 2023: lista de pré-indicados inclui filmes brasileiros; confira

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou, na quarta-feira (21), os filmes e curtas-metragens pré-selecionados ao Oscar 2023.

Foram 10 categorias divulgadas, em que o Brasil foi reconhecido em duas nomeações. A grande aposta do país, "Marte Um" ficou fora da disputa de Melhor Filme Internacional.

A representação brasileira ficou por conta do curta-metragem de ficção "Sideral", de Carlos Segundo, e da coprodução brasileira "O Território", parceria com Estados Unidos e Dinamarca, entre os documentários de longa-metragem.

O último filme teve ajuda dos indígenas Uru-Eu-Wau-Wau e foi filmado inicialmente em Rondônia, com participação de cineastas locais.

Confira abaixo algumas das categorias da pré-seleção:

Melhor Filme Internacional



Argentina, 1985 (Argentina)

Corsage (Áustria)

Close (Bélgica)

Return to Seoul (Camboja)

Holy Spider (Dinamarca)

Saint Omer (França)

All Quiet on the Western Front (Alemanha)

Last Film Show (Índia)

The Quiet Girl (Irlanda)

Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths (México)

The Blue Caftan (Marrocos)

Joyland (Paquistão)

EO (Polônia)

Decision to Leave (Coréia do Sul)

Cairo Conspiracy (Suécia)

Melhor Documentário (longa-metragem)



All That Breathes

All the Beauty and the Bloodshed

Bad Axe

Children of the Mist

Descendant

Fire of Love

Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song

Hidden Letters

A House Made of Splinters

The Janes

Last Flight Home

Moonage Daydream

Navalny

Retrograde

The Territory

Melhor Curta-Metragem



All in Favor

Almost Home

An Irish Goodbye

Ivalu

Le Pupille

The Lone Wolf

Nakam

Night Ride

Plastic Killer

The Red Suitcase

The Right Words

Sideral

The Treatment

Tula

Warsha

Quando sai a lista oficial de indicados ao Oscar 2023?



A lista definitiva de todas as categorias será anunciada em 24 de janeiro de 2023.

Já a premiação, que será apresentada por Jimmy Kimmel, acontecerá no dia 12 de março em Los Angeles, EUA.

