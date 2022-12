Pedro Paulo Rangel: Viva exibe episódio especial de "A Grande Família"

O episódio de "A Grande Família", com participação de Pedro Paulo Rangel, será exibido nesta quarta-feira, 21, às 22h10min

Em homenagem a carreira de Pedro Paulo Rangel, o canal Viva, da Rede Globo, irá exibir o episódio especial de “A Grande Família” que conta com a participação do ator. A exibição do especial será nesta quarta-feira, 21, às 22h10min.

No especial, que foi ao ar pela primeira vez em 2003, Pedro Paulo Rangel interpreta Frank, irmão de Lineu (Marco Nanini), que está desempregado e resolve para passar um período na casa da família do irmão.

O ator carioca Pedro Paulo Rangel, conhecido por interpretar o personagem Calixto, da novela “O Cravo e a Rosa”, morreu, aos 74 anos, na madrugada desta quarta-feira, 21. O artista estava internado na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, desde 30 de novembro para tratamento de um quadro de enfisema pulmonar.

