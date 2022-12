Pedro Paulo Rangel: artistas e políticos lamentam morte do ator

No Twitter, Walcyr Carrasco desejou "sentimentos" a amigos e familiares e afirmou que o ator "cumpriu sua missão na terra"

Após a confirmação do falecimento do ator carioca Pedro Paulo Rangel nesta quarta-feira, 21, artistas e políticos lamentaram nas redes sociais a sua morte. Personalidades como o dramaturgo Walcyr Carrasco, o ator Luiz Fernando Guimarães e o deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ) se manifestaram na internet.

No Twitter, Walcyr Carrasco desejou “sentimentos” a amigos e familiares e afirmou que o ator “cumpriu sua missão na terra”. O dramaturgo foi um dos escritores da telenovela “O Cravo e a Rosa”, na qual Pedro Paulo Rangel interpretou o personagem Calixto.

Cumpriu sua missão aqui na terra o querido e talentoso ator Pedro Paulo Rangel, aos 74 anos. Uma grande perda! Sentiremos muitas saudades! Meus sentimentos aos amigos e familiares. Vá em paz, seu Calixto!#rippedropaulorangel December 21, 2022

A atriz Júlia Rabello publicou no Instagram três fotos em homenagem ao “PP”, como chamou o ator. Ela o definiu como “ídolo” e demonstrou a admiração nutrida pelo seu trabalho. “Um ator fora do normal”, disse no texto.



O ator Luiz Fernando Guimarães também utilizou o Instagram para prestar homenagens. “Sua partida nos deixa um vazio”, declarou.



O deputado federal Marcelo Freixo pontuou que Pedro Paulo Rangel “marcou a história da dramaturgia brasileira” e “fez personagens inesquecíveis”. “Que Deus conforte a família e os amigos”, acrescentou.



Pedro Paulo Rangel marcou a história da dramaturgia brasileiras. Na televisão, fez personagens inesquecíveis. Muito triste com sua morte. Que Deus conforte a família e os amigos. pic.twitter.com/aQS9T0MlfU — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) December 21, 2022

Alexandre Frota, deputado federal (Pros-RJ) e ator, lembrou de Pedro Paulo como “um grande talento”. “Brilhe sempre”, enfatizou.



Grande talento estivemos juntos por várias vezes . Brilhe sempre Morre Pedro Paulo Rangel, presença marcante na TV por décadas, aos 74 anos.. pic.twitter.com/9bcACPJdmp — Frota 77 (@77_frota) December 21, 2022

No Instagram, a atriz Isabela Garcia também se manifestou: “Meu coração tá pequenininho. Te amo, meu Lobão!”.







