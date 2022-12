Spotify: confira os artistas brasileiros mais ouvidos em 2022

Brasil tem seis podcasts entre os 100 mais ouvidos do mundo no Spotify

O Spotify divulgou a lista de músicas e podcasts brasileiros mais ouvidos no Brasil e no exterior durante o ano de 2022. A Retrospectiva Spotify traz desde canções clássicas como Roberto Carlos e João Gilberto, a sucessos contemporâneos de Pedro Sampaio e Anitta.

O Brasil tem seis podcasts no ranking dos 100 mais ouvidos do mundo. “Podpah”, “Original Spotify Mano a Mano”, “Café da Manhã”, “Psicologia na Prática”, “Primocast” e “Não Inviabilize” compõem a lista.

Já entre os gêneros musicais mais escutados no exterior, lideram o Funk carioca, Pop nacional e MPB.

A cantora Anitta e os DJs Alok e Öwnboss são os brasileiros que lideram o ranking de mais ouvidos. Já as músicas mais populares são “Envolver”, por Anitta, “Move Your Body”, de Sevek e Öwnboss, e “Deep Down” (feat. Never Dull), por Alok, Ella Eyre, Kenny Dope e Never Dull.



Confira as listas completas:

Os 10 artistas brasileiros mais escutados no Spotify no exterior em 2022:

1. Anitta

2. Alok

3. Öwnboss

4. Roberto Carlos

5. Sevek

6. Vintage Culture

7. Dubdogz

8. Pedro Sampaio

9. João Gilberto

10. Marília Mendonça



As 10 músicas por artistas brasileiros mais escutados no Spotify no exterior em 2022:

1. 'Envolver", por Anitta

2. "Move Your Body", por Sevek e Öwnboss

3. "Deep Down", por Alok, Ella Eyre, Kenny Dope e Never Dull

4. "La Loto", por Anitta e Becky G, Tini

5. "Envolver Remix", por Anitta e Justin Quiles

6. "Hear Me Now", por Alok, Bruno Martini e Zeeba

7. "Headlights", por Alan Walker, Alok e Kiddo

8. "Lambada (Original Version 1989)", por Kaoma

9. "Piece Of Your Heart", por Alok Remix, por Alok, Goodboys e Meduza

10. "Dabçarina Remix", por Anitta, Dadju, Mc Pedrinho, Nicky Jam e Pedro Sampaio

Os gêneros musicais do Brasil mais escutados no Spotify no exterior em 2022:

1. Funk carioca

2. Pop nacional

3. Mpb

4. Funk ostentação

5. Pop

6. Bossa nova

7. Sertanejo pop

8. Sertanejo universitário

9. Sertanejo

10. Dance/eletrônica



