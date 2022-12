Reflorestamento: exposição reúne obras de mais de 80 artistas

Degradação do ecossistema, da política e da sensibilidade são temáticas que concebem a exposição coletiva “Reflorestamento”. Com 79 obras, a mostra reúne produções de 83 artistas com passagem pelo Laboratório de Artes Visuais da Escola Porto Iracema das Artes e tem abertura marcada para quinta-feira, 22, às 18 horas, no Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE). O público terá até março de 2023 para visitação.



Charles Lessa, Byya Kanindé, Virgínia Pinho, Sy Gomes, Núbia Augustinha, Samuel Tomé e Merremii Karão Jaguaribaras são alguns dos nomes que terão trabalhos na mostra. “Reflorestamento” teve curadoria da artista visual e coordenadora do Laboratório, Aline Albuquerque, e do pesquisador em artes Lucas Dilacerda.

Obra do artista visual Samuel Thomé (Foto: Divulgação)



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Reflorestamento do corpo, da imaginação, da linguagem e do mundo. Para reflorestar, no entanto, é preciso antes preparar o terreno, adubar o solo e fertilizar a vida. Nesse gesto, os saberes vegetais, animais e minerais são aliados que nos ensinam outras temporalidades e outras possibilidades de convívio”, consta no texto de abertura.

Sobre o assunto Exposição no Masp apresenta trabalho de Cinthia Marcelle

Orla da Beira Mar recebe exposição de esculturas de areia

Exposição em Brasília celebra centenário de Darcy Ribeiro

A exposição acontece a partir do “desejo coletivo” dos artistas de voltar a ter suas produções nos museus, após o período de isolamento social rígido, motivado pela pandemia de Covid-19.

Ao todo, dez núcleos temáticos compõem a exposição, nomeados de “ninho”, são elas: "Gestações de si", "Tecnologias ancestrais", "Fabulações do arquivo", "Cartografias do intolerável", "Montagens infinitas", "Potências do gesto", Transmutações afetivas", "Ecologias da paisagem", "Alianças interespécies" e "Vibrações cósmicas".

Exposição “Reflorestamento”

Quando: abertura nesta quinta-feira, 22, às 18 horas

Programação segue até março de 2023

Onde: Museu de Arte Contemporânea do Ceará (Rua Dragão do Mar, 81 – Praia de Iracema)

Gratuito e aberto ao público



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags