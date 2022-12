Exposição em Brasília celebra centenário de Darcy Ribeiro

A Biblioteca Nacional de Brasília está com uma exposição aberta para comemorar o centenário do antropólogo Darcy Ribeiro. A mostra Darcy Ribeiro: um homem de ideias, palavras vai até março de 2023 e traz trechos de relevantes trabalhos escritos do antropólogo selecionados pelos servidores da própria biblioteca a partir de livros pertencentes ao acervo do equipamento cultural.

Darcy Ribeiro é escritor, sociólogo e também historiador. Ele se tornou reconhecido pelo rabalho direcionado aos indígenas brasileiros, com diversas obras dedicadas aos povos originários, como A Política Indigenista Brasileira (1962), Os Índios e a Civilização (1970) e Culturas e Línguas Indígenas do Brasil (1957).

