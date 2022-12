Liniker no Roda Viva: "Pessoas brancas tentam inviabilizar nosso poder"

A multiartista brasileira Liniker participou do programa Roda Viva nesta segunda-feira, 12, e falou sobre dificuldades para pessoas trans e negras chegarem a um lugar de destaque. Na mesma conversa, ela criticou o atual governo e falou sobre a invisibilidade que a branquitude causa nas pessoas pretas.

O diretor e roteirista Pedro França questionou Liniker sobre a indicação de Margareth Menezes ao Ministério da Cultura. A artista respondeu afirmando que apesar desta indicação, artistas negros raramente estão nos lugares de destaque e sofrem tentativas de boicote.

“Por mais excelente que a gente seja enquanto cantoras negras, que estão movimentando as coisas, nunca estamos nos lugares de destaque. É muito doido perceber como muda a partir do momento que ganho um Grammy, como os lugares me veem com uma importância maior”, afirmou Liniker

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A artista contou em sequência: “E é muito doido pensar que meu trabalho é feito desde 2015, por mais que tenha rompido muitas bolhas e chegado em muitos lugares, fui muito boicotada e fiquei muito invisível”

Protagonismo negro e invisibilidade

Sobre protagonismo na carreira, Liniker falou sobre a busca pela invisibilidade das pessoas negras: “Quando a gente é protagonista da nossa própria história, aparece um grupo de pessoas brancas e tenta inviabilizar o seu poder. Por exemplo, ir ao Grammy com um vestido, mas dizem que está indo para mostrar sua roupa, e não por conta do disco incrível”.

O diretor França insiste ainda na pergunta sobre a indicação de Margareth e Liniker destaca que está muito feliz com a indicação e o sucesso dela.

“É incrível saber que uma negona está à frente do Ministério da Cultura, fazendo com que esse espaço que foi invisibilizado e apagado nessa gestão hipócrita e podre está voltando sobre um cadeado preto”, finalizou.



Sobre o assunto Liniker se torna primeira artista trans brasileira a ganhar Grammy Latino

Cantora Margareth Menezes aceita convite de Lula para ser ministra da Cultura

Rádio Nacional apresenta programa dedicado à cantora Liniker

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags