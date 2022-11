Músicas da Copa: relembre hits que marcaram as copas do mundo

A menos de dez dias do início da Copa do Mundo no Qatar, relembre os hits marcantes, oficiais ou extra oficiais, que estiveram na trilha sonora das competições. Em 2022, quando se completa 20 anos do penta, a seleção brasileira vai ao país asiático em busca do hexacampeonato. Para sentir o clima da Copa, o V&A preparou uma lista de canções que marcaram cada edição de 1998 a 2018.



1 - "Coração verde e amarelo", Aerobanda (França, 1998)

2 - "Festa", de Ivete Sangalo (Japão e Coréia do Sul, 2002)

3 - "México, México" - RBD (Alemanha, 2006)

4 - Waka Waka - Shakira (África do Sul, Copa de 2010)





5 - Copa do Mundo no Brasil, 2014

We Are One - Pitbull feat. Jennifer Lopez & Claudia Leitte



"País do Futebol" MC Guime Part. Emicida

"Todo Mundo", de Gaby Amarantos e Monobloco

"Tatu Bom de Bola", de Arlindo Cruz





6 - "Mostra Tua Força, Brasil!" - Anitta feat Thiaguinho (Copa de 2018)

