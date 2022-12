16º Festival For Rainbow abre inscrições para a Mostra Olho D’água

Com premiação de até R$ 1.500, a Mostra Olho D'água, do Festival For Rainbow, está com inscrições abertas até sábado, 10

Na 16º edição do For Rainbow, Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero, a Mostra Olho D’água abre espaço para as mulheres - cis, trans e travestis - apresentarem suas criações audiovisuais.

Com vídeos feitos em celular de até três minutos, as participantes deverão expressar a sua relação com a água em momentos de lazer, diversão, autocuidado e criatividade. As inscrições para a Mostra já estão abertas e seguem até sábado, dia 10 de dezembro.

Dentre as inscritas, apenas oito serão selecionadas para exibirem suas produções durante o evento que acontecerá entre os dias 14 e 21, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Na ocasião, a banca julgadora irá escolher as três vencedoras que irão receber os prêmios nos valores de R$ 1.500, R$ 1.000 e R$ 800, para o primeiro, segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As inscrições para a Mostra Olho D’água podem ser feitas no site do For Rainbow.

Mostra Olho D'água

Inscrições até sábado, 10 de dezembro

Onde: site do For Rainbow



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast aqui

Tags