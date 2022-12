110 anos de Luiz Gonzaga são contados em novo livro

No dia 13 de dezembro, Luiz Gonzaga, o eterno Rei do Baião, completaria 110 anos. Para celebrar a história de um dos maiores nomes da arte e cultura nordestina, será lançada a obra “Luiz Gonzaga 110 anos do Nascimento”, publicação de autoria do pesquisador Paulo Vanderley.

Em um resgate histórico que reúne as informações sobre a trajetória e carreira do Rei do Baião, desde aparições na imprensa a fotografias raras, a discografia de Luiz Gonzaga foi contemplada integralmente na pesquisa que traz, também, depoimentos de músicos como Lenine, Maciel Melo e o cearense Fagner que relatam da influência do Rei do Baião em seus trabalhos.

“Luiz Gonzaga 110 anos do Nascimento” traz obras dos artesãos cearenses Espedito Seleiro e Maninho Seleiro, e conta com projeto gráfico assinado pelo designer pernambucano Vladimir Barros de Souza. O material tem curadoria de Bené Fonteles, artista visual e autor de “O Rei e o Baião”, de 2010, e de Dominique Dreyfus, jornalista e autora da biografia "Vida do Viajante: A Saga de Luiz Gonzaga", publicada em 1996.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia também | Confira mais histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio

"Em turnê" com o Rei

Para comemorar a vida e trajetória do Seu Lua, nome pelo qual Luiz Gonzaga também era conhecido, Paulo Vanderley irá percorrer cidades de Pernambuco e do Ceará para divulgar o material de “Luiz Gonzaga 110 anos do Nascimento”. A primeira parada será em Exu, município de Pernambuco e terra natal de Gonzaga, já neste sábado, 10. A programação também irá passar por Bodocó, em Pernambuco, e nas cidades cearenses de Crato, Iguatu, Juazeiro do Norte, Dom Quintino e Nova Olinda.

Além da obra, “Luiz Gonzaga 110 anos do Nascimento” também conta com um site que reúne diversos conteúdos e um podcast com episódios que trazem falas de Elba Ramalho, Waldonys, Fagner e Espedito Seleiro.

Lançamento “Luiz Gonzaga 110 anos do Nascimento”

Quando: sábado, 10, às 18 horas

Onde: Colégio Bárbara de Alencar (rua Bárbara de Alencar, 246, Exu - Pernambuco)

Informações: site da obra “Luiz Gonzaga 110 anos do Nascimento”



Sobre o assunto Kirstie Alley, atriz de "Olha Quem Está Falando", morre aos 71 anos

Com Marina Sena, última música de Gal Costa será lançada nesta sexta, 9

Natiruts faz show da turnê "Good Vibration" em Fortaleza, em dezembro

Jorge Vercillo faz show gratuito em Fortaleza neste sábado, 10

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast aqui

Tags