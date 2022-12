Caetano Veloso lança louvor em parceria com pastor Kleber Lucas

A reunião entre os dois artistas ocorreu na casa do próprio Caetano, no Rio de Janeiro, em outubro

Uma nova versão do sucesso “Deus Cuida de Mim”, do cantor de música gospel e pastor Kleber Lucas, foi lançada em parceria com o cantor e compositor baiano Caetano Veloso no último domingo, 4. A novidade chega com ainda mais peso devido à trajetória de Veloso e declarações relacionadas ao seu ateísmo.

A reunião entre os dois ocorreu na casa do próprio Caetano, no Rio de Janeiro, em outubro. Kleber é o autor da canção, que é um de seus maiores sucessos e intitulou seu terceiro álbum de estúdio. Ele chegou a vencer em 2013 o Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa por “Profeta da Esperança”.

Como afirmou Caetano Veloso em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, o artista não é “propriamente religioso” e, em sua juventude, chegou a ser “antirreligioso”. Ele explicou o que o levou a gravar “Deus Cuida de Mim”. “Eu acho que foi Deus. Realmente, é a única coisa que eu posso responder. Não sou propriamente religioso. Fui criado em uma família católica, com visão religiosa das coisas, mas depois me afastei muito. Na minha juventude, era antirreligioso”, conta.

Kleber Lucas, por sua vez, destacou a importância dessa junção de “setores diferentes” da música, mas que possuem “similaridades”. "Acho que essa música aponta também para essas pontes que precisam ser construídas, porque algumas foram demolidas, e que mostram que nós juntos podemos construir coisas lindas, belas, maravilhosas e podemos conviver de uma forma pacífica mesmo acreditando em coisas diferentes", disse.

O pastor foi anunciado como um dos participantes da programação de shows prevista para a cerimônia de posse do presidente eleito Lula (PT), em Brasília. Kleber Lucas também integra a equipe de transição do governo petista no grupo de cultura.



