Livro sobre educação rural tem lançamento marcado para terça, 6

Mais de 60 mil escolas rurais foram fechadas no Brasil nos últimos 20 anos. Mais do que um dado, causa impactos reais na vida de quem precisa se deslocar para estudar, como aumento nos custos com transporte, êxodo rural e evasão escolar. Nesta terça-feira, 6, será lançado o livro "Composto escola: comunidades de sabenças vivas", às 19 horas, na Casa Pano de Roda.

“O livro é o desdobramento de um projeto que ocorreu entre 2016-2019 intitulado 'Expedição Catástrofe: por uma arqueologia da ignorância'. A partir do dado abismal do fechamento de 60 mil escolas rurais no Brasil, nós iniciamos uma série de viagens pelas regiões do Brasil onde escolas foram fechadas em maior número”, conta o organizador Yuri Firmeza, artista e professor de Cinema da Universidade Federal do Ceará.

Com lançamento simultâneo em Fortaleza e São Paulo, “Composto Escola: comunidades de sabenças vivas” é o segundo livro da série. Na obra, é explorado de que forma as escolas seguem funcionando, "inventando mundos e práticas político pedagógicas".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Paixão nacional: Novelas mantém o sucesso na TV e no streaming

Cine Ceará exibe filmes selecionados para o Prêmio Enel de Sustentabilidade

Gilberto Gil fará turnê pelo Brasil em 2023 com a família



O livro resulta de rodas de conversa e imersões no cotidiano das instituições e trocas com quem faz “a escola acontecer”. “São pessoas que acompanhamos e admiramos os trabalhos, as pesquisas, os projetos. Estes encontros foram transcritos, mantendo a dinâmica de conversa no fluxo da edição do texto ao longo do livro”, explica Yuri.

Com cinco organizadores, o teor coletivo da obra vai além da fala “um livro feito adubo, matéria - orgânica, semente e terra das experiências das comunidades tradicionais e dos movimentos sociais”, definem os organizadores.

Experiências com Antônio Bispo dos Santos (PI), Coletivo Intercultural Quilombo Indígena Tiririca dos Crioulos (PE), Élbio Ferreira Britto (GO), Givânia Maria da Silva (PE), Glicéria Tupinambá (BA) e Joelson Ferreira (BA) compõem a obra.

Lançamento do livro “Composto escola: comunidades de sabenças vivas”

Quando: terça, 6, 19 horas

Onde: Casa Pano de Roda (Rua Padre Valdevino, 2362)

Quanto: R$48 reais até o dia 13 de dezembro



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags