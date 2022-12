"A Raiva Não Educa. A Calma Educa": Maya Eigenmann debate educação positiva

Em entrevista ao Vida&Arte, a escritora e pedagoga fala sobre relação com seus dois filhos e dá spoiler da sequência do livro

Nesta sexta-feira, 2, a pedagoga e educadora parental Maya Eigenmann conversou com o Vida&Arte sobre os bastidores de seu livro A Raiva Não Educa. A Calma Educa. Sucesso entre os leitores brasileiros, a obra conquistou uma posição no topo de vendas da Amazon em sua pré-venda e figurou na lista dos mais vendidos da revista Veja e do Nielsen-PublishNews.

“Nunca duvidei da minha competência, mas não imaginava que meu crescimento seria tão rápido. Não imaginava que o livro seria um sucesso. Uma semana antes do livro ser lançado, eu tive uma crise de ansiedade achando que ninguém ia ler. A educação positiva salvou os meus filhos de mim mesma. Falo sobre isso com muita paixão porque foi muito importante para minha família”, revela Maya em Live no Instagram do Vida&Arte.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A escritora também é pós-graduanda em neurociências e sócia da Escola da Educação Positiva. Nascida na Suíça, onde viveu até seus 19 anos, mora no Brasil com sua família. Com mais de 10 anos de formação, lançou em setembro de 2022 seu livro A Raiva Não Educa, A Calma Educa.

Ela, que é mãe de Luca e Nina, propõe a reeducação dos adultos, convidando o leitor a pensar em outras formas de educação que não a autoritária, com o objetivo de desenvolver saúde emocional tanto para as crianças, quanto para quem educa.

“Ele não foi um livro demorado. Eu queria uma editora que abraçasse minha causa e deu super certo. O processo de escrita foi tranquilo, queria escrever um livro introdutório. Ele é como uma porta de entrada na vida das pessoas. Sabe quando alguém abre a porta e a gente coloca o pé pra ela não fechar? É exatamente isso”, comenta a escritora.

Foi em 2018, por meio das redes sociais, que Maya se interessou pelo tema e começou a estudar a respeito, baseando-se nas obras de Dr Gabor Maté, Alice Miller e Isabelle Filliozat. Compartilhando ensinamentos sobre a educação respeitosa em suas páginas no Instagram e TikTok, a pedagoga conquistou mais de 1,5 milhão de seguidores.

Ainda na entrevista, Maya revela que está escrevendo o segundo livro e tem previsão de estreia em agosto de 2023. Sendo a primeira vez que a escritora comenta sobre o assunto, ela dá um pequeno spoiler: “O que eu posso dizer é que vou falar sobre a educação positiva ter salvado a relação com meus filhos. Será sobre salvar as nossas crianças de nós mesmos.”

Sobre o assunto Banda Europe faz show sábado, 3, no Centro de Eventos do Ceará

Cine Ceará exibe filmes selecionados para o Prêmio Enel de Sustentabilidade



Podcast Vida&Arte



O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui





Tags