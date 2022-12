Saga Crepúsculo ganha sessões especiais no cinema em dezembro

Primeiro filme da franquia de vampiros, "Crepúsculo" é exibido no cinema a partir desta quinta-feira, 1º

Após reexibição de “Harry Potter”, a saga “Crepúsculo” irá ganhar sessões especiais nas salas de cinema de todo o Brasil. Para iniciar o mês de dezembro, “Crepúsculo”, o primeiro filme da franquia, será exibido a partir desta quinta-feira, 1º, a domingo, 4, no UCI Kinoplex Iguatemi.

Nas semanas seguintes deste mês, os outros quatro filmes da franquia serão apresentados na ordem de estreia: “Lua Nova” (2009), “Eclipse” (2010), “Amanhecer - Parte 1” (2011) e “Amanhecer - Parte 2” (2012).

Os filmes do vampiro Edward ganham exibição especial para comemorar os dez anos de estreia do último longa. “Amanhecer - Parte 2”, lançado no ano de 2012, concluiu a franquia de filmes que tornou-se sucesso em diversos países, sendo relembrado até hoje pelos fãs.

Após se mudar para morar com o pai, Isabella Swan (Kristen Stewart) conhece Edward Cullen (Robert Pattinson), um jovem misterioso que esconde um grande segredo de família. “Crepúsculo” acompanha Bella e Edward e sua história de amor repleta de perigos e aventuras.

Os ingressos para “Crepúsculo” já estão à venda no site do Ingresso.com.



Crepúsculo

Quando: quinta, 1º, a domingo, 4, sessão de 20h10min

Onde: UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Vendas no Ingresso.com



