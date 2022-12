Balenciaga: Kim Kardashian se pronuncia após campanha polêmica

Uma das marcas de moda mais reconhecidas internacionalmente, principalmente por suas roupas polêmicas e acessórios controversos, Balenciaga divulgou uma nota de desculpas após lançar campanha temática que incitava pedofilia.

Para a coleção de Primavera 2023, a campanha da grife espanhola usou crianças em meio a itens fetichistas e ursos de pelúcia com acessórios sadomasoquistas. Em uma das sessões fotográficas, é possível encontrar trechos de um caso da Suprema Corte dos EUA, de 2002, que trata sobre a pornografia infantil.

A Balenciaga extrapola o limite da crítica e do contrasenso colocando em sua publicidade a página 11 de Ashcroft v. Free Speech Coalition de 2002 que versa sobre pornografia infantil simulada como uma "liberdade de expressão protegida", isenta de punição.

Bola fora demais. pic.twitter.com/kIlqnWSRYy

November 22, 2022

Na última semana, a marca compartilhou no Instagram um nota pedindo desculpas por “qualquer ofensa que a campanha tenha causado” e informou estar tomando ações legais contra as partes responsáveis pela criação e pelo uso de itens não aprovados durante a sessão de fotos com as crianças.

A grife removeu a campanha de todas as plataformas.

"Reavaliando meu relacionamento com a marca"

Assinada por Gabriele Galimberti, o fotógrafo italiano compartilhou em sua rede social uma declaração no qual afirma não ter tido direito de escolha de produtos e modelos para a sessão fotográfica com as crianças. Tendo apenas sido solicitado a realização das fotos de acordo com sua assinatura.



Sobre a sessão em que aparece os documentos que retratam sobre pornografia infantil, o fotógrafo informou não ter ligação com as imagens. “Essa foi tirada em outro set por outras pessoas e foi falsamente associada às minhas fotos.”, declarou Gabriele no Instagram.

Celebridade que leva a imagem da Balenciaga, Kim Kardashian se pronunciou, no último domingo, 27, afirmando ainda estar abalada com as imagens da campanha. Mãe de quatro filhos com o rapper Kanye West, Kim contou ter conversado com a marca sobre a gravidade do problema e confirmou que irão tomar providências para que situações similares não aconteçam novamente.

I have been quiet for the past few days, not because I haven’t been disgusted and outraged by the recent Balenciaga campaigns, but because I wanted an opportunity to speak to their team to understand for myself how this could have happened. — Kim Kardashian (@KimKardashian) November 27, 2022

"Quanto ao meu futuro com a Balenciaga, estou reavaliando meu relacionamento com a marca, baseando-me em sua disposição de aceitar a responsabilidade por algo que nunca deveria ter acontecido, e as ações que espero vê-los tomar para proteger as crianças", finalizou a socialite.

