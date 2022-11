Pogba, Salah, Haaland: As grandes ausências da Copa do Mundo do Catar

Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Benzema: a Copa do Mundo começa no domingo, 20, no Catar e os astros já estão no país. Todos? Não, porque devido às lesões, as decisões dos treinadores e as eliminações prematuras de várias equipes, vão faltar alguns grandes nomes. De Gianluigi Donnarumma a Erling Haaland passando por Paul Pogba e N'Golo Kanté, estão no time dos ausentes.

Assim como seus compatriotas Marco Verratti e Jorginho, o goleiro do Paris Saint-Germain afundou com a 'Nazionale' após a derrota para a modesta Macedônia do Norte (1 a 0), nos playoffs. Pela segunda vez consecutiva, a Itália ficou de fora da Copa do Mundo.

"Aniquilado", escreveu o jovem defensor do Chelsea no Twitter no último dia 9 de novembro. Nessa data ele se retirou oficialmente da Copa do Mundo devido a uma lesão no joelho sofrida em meados de outubro.

Dois campeões mundiais no grupo dos ausentes. A Espanha já se acostumou a ficar sem Ramos, que não veste a camisa do seu país desde março de 2021. Kimpembe, por sua vez, esperava defender até o final o título conquistado pelos 'Bleus' em 2018. Inclusive foi incluído na lista Inicial de Didier Deschamps. Mas, por não se recuperar de uma lesão no tendão de Aquiles, teve que abrir mão e deixar a vaga para Alex Disasi.

Titular no Real Madrid, mas pouco importante para os 'Bleus'. Ferland Mendy, de 27 anos, nunca se consolidou totalmente na seleção francesa. Desta vez, Deschamps preferiu os dois irmãos Lucas e Theo Hernández. Lucas Digne (46 convocações) também ficou de fora.

"Não ter 'NG' é um fator a ser levado em consideração, devido à sua energia e experiência. Ele é um baixinho tão cativante, sempre sorridente. Sentiremos sua falta", disse Deschamps. Kanté, campeão mundial de 2018, teve uma temporada difícil com o Chelsea. Disputou apenas os dois primeiros jogos da temporada com uma lesão no tendão e não retornará até 2023.

Dois dos meio-campistas mais talentosos do mundo estarão ausentes. Thiago Alcântara, que sempre brilhou pelo Liverpool, não convenceu Luis Enrique a abrir um lugar para ele em uma seleção espanhola tradicionalmente lotada na posição de meio-campo. Pogba, por sua vez, ficou de fora do torneio devido a lesões no joelho e na coxa direita. Sem ele e Kanté, o meio de campo dos atuais campeões mundiais terá que se reconstruir.

O Egito ficou de fora da classificação para o Catar após um dramático confronto contra o Senegal, que já havia derrotado o país na final da última Copa Africana de Nações. Portanto, Salah não estará no Mundial, enquanto o senegalês Mané foi confirmado no torneio, embora uma lesão recente em um jogo do Bayern de Munique tenha deixado em dúvida sua participação.

Firmino, por sua vez, está pagando pela escassa participação nas partidas do Liverpool e, principalmente, pela incrível riqueza ofensiva do Brasil. Por fim, Haaland não conseguiu se classificar pela Noruega, que não participa de uma Copa do Mundo desde 1998.

Veja lista:

Goleiros: David De Gea (Espanha/não convocado); Mike Maignan (França/lesionado)

Defensores: Ben Chilwell (Inglaterra/lesionado); Jonathan Clauss (França/não convocado); Gabriel (Brasil/não convocado); Fikayo Tomori (Inglaterra/não convocado).

Meias: Philippe Coutinho (Brasil/lesionado); Giovanni Lo Celso (Argentina/lesionado); Renato Sanches (Portugal/não convocado); Marco Verratti (Itália/não classificado); Georginio Wijnaldum (Holande/lesionado).

Atacantes: Tammy Abraham (Inglaterra/não convocado); Luis Díaz (Colômbia/lesionado); Alexis Sánchez (Chile/não classificado); Riyad Mahrez (Argélia/não classificado); Timo Werner (Alemanha/lesionado).





