Erasmo Carlos desmente boatos sobre morte: "Estou muito vivo"

Nesta segunda, 31, o cantor Erasmo Carlos, de 81 anos, desmentiu boatos de que teria morrido. O artista está internado desde o dia 17 de outubro no Rio de Janeiro devido uma infecção pulmonar, mas publicou uma foto para mostrar que está se recuperando.

“'Da janela o horizonte. A liberdade de uma estrada eu posso ver. O meu pensamento voa livre em sonhos. Pra longe de onde estou'. Estou muito vivo e, se tudo der certo, saindo do hospital até quarta. Foto tirada por Fernanda [Passos, esposa do músico] hoje no Hospital Barra D'or. Esse ano eu não morro…, parafraseando Belchior", escreveu.

A assessoria de imprensa do cantor também atualizou informações sobre seu quadro de saúde. "A família informa e reitera que o paciente Erasmo Esteves encontra-se internado no quarto, apresentando significativa melhora clínica, acordado e lúcido, com previsão de alta hospitalar nos próximos dias", diz o comunicado.

A equipe ainda ressaltou que é a única fonte oficial de informações sobre o artista nesse momento. "Solicitamos que qualquer informação seja checada antes junto à assessoria de imprensa de Erasmo", pediu.

Os boatos de que o cantor teria morrido surgiram no domingo, 30, e a esposa do artista, Fernanda Passos, chegou a se manifestar. "Erasmo está bem! Nesses últimos anos, o que conheci de gente mal intencionada, cruel e irresponsável não está escrito. Tudo que havia para ser dito foi pela assessoria de imprensa e boletim médico. Ficar procurando a família em busca de notícias ruins é tenebroso, até porque não há nada além do que já foi informado. Esse tipo de nota sem apuração é desprezível", declarou.

"Me xingaram, vieram apurar comigo, com os filhos e amigos dele da forma mais vil e puramente curiosa. Ele é uma pessoa. Eu sou uma pessoa. E eu tenho motivos para manter a minha vida e a minha relação com o máximo de respeito e discrição possível. E por causa dessas reações imbecis que mantive também esse momento de vulnerabilidade fora de qualquer conversa", acrescentou.

