Beyoncé desponta como favorita ao Grammy de 2023 com nove indicações

Beyoncé disputa nove categorias na próxima edição dos Prêmios Grammy, seguida por Kendrick Lamar com oito, e Adele e Brandi Carlile com sete, anunciou a Academia de Gravação nesta terça-feira (15).

O reconhecimento de Beyoncé por seu álbum "Renaissance" também levou a superestrela a empatar com seu marido, Jay-Z, na lista de artistas mais indicados da história do Grammy, com 88 cada.

