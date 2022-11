Comunicado do Business Wire :Latin GRAMMY Cultural Foundation

Loud And Live, uma empresa líder em entretenimento, eventos ao vivo e marketing, que se estabeleceu como uma promotora global líder, compromete-se a doar US$ 1 milhão para a Fundação Cultural Latin GRAMMY®, a maior doação individual da história da Fundação.

A doação, que será feita no decorrer dos próximos cinco anos, é um compromisso para avançar a missão da Fundação de promover a consciência internacional e a valorização das contribuições significativas da música latina e seus criadores para a cultura mundial por meio de bolsas de estudo, subvenções e programas educacionais universitários. Além disso, a doação se baseia na cultura doadora da Loud And Live e em seu compromisso filantrópico.

"Tivemos a sorte de ter grande sucesso nessa indústria e, para nós, sentimos que é uma obrigação devolver à comunidade da qual fazemos parte", disse Nelson Albareda, CEO da Loud And Live. Nossa parceria histórica com A Academia Latina da Gravação remonta a 2003 e não podemos pensar em um parceiro melhor para canalizar e causar um impacto significativo com essa doação do que a Fundação Cultural Latin GRAMMY", acrescentou Albareda.

Loud And Live vem apoiando a Fundação há muitos anos, doando tempo, serviços e recursos. Albareda sediou um evento privado de arrecadação de fundos para a Fundação onde convidados especiais participaram de uma conversa íntima com a superestrela internacional Pitbull e participaram de apresentações ao vivo.

"Somos gratos pela generosa doação da Loud And Live, um parceiro de longa data da Fundação", disse Becky Villaescusa, vice-presidente de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Corporativo da Fundação Cultural Latin GRAMMY. "Juntos, temos a capacidade de continuar criando oportunidades, ter um impacto positivo em nossas comunidades e preservar o legado da música latina e de seus criadores."

Mais recentemente, a Loud And Live desempenhou um papel fundamental em garantir doações por intermédio de seu negócio de turnês globais, garantindo doações através da venda de ingressos para shows. No último ano, a Fundação se beneficiou de várias turnês produzidas pela Loud And Live, incluindo parcerias com artistas globais como Camilo e Carlos Vives, cada um se comprometendo a doar US$1 de cada ingresso vendido de suas respectivas turnês.

SOBRE A FUNDAÇÃO CULTURAL LATIN GRAMMY:

A Fundação Cultural Latin GRAMMY® é uma entidade sem fins lucrativos 501(c)(3) instituída por A Academia Latina da Gravação? em 2014 para promover a consciência e a valorização internacional das contribuições significativas da música latina e de seus criadores para a cultura mundial. A Fundação concede bolsas de estudo universitárias e subvenções, bem como desenvolve programas educacionais e investe em subvenções para apoiar a pesquisa e preservação de seu rico legado musical, e até o momento alocou mais de US$7,6 milhões com o apoio de membros de A Academia Latina da Gravação, artistas, patrocinadores corporativos e outros doadores generosos. Para obter mais informações ou fazer uma doação, visite latingrammyculturalfoundation.org, Amazon Smile ou nossa página no Facebook. E siga-nos em @latingrammyfdn no Twitter e Instagram, e Fundação Cultural Latin GRAMMY no Facebook.

SOBRE A LOUD AND LIVE:

Uma empresa de entretenimento, marketing, mídia e eventos ao vivo, Loud And Live atua no cruzamento entre música, esportes, estilos de vida e desenvolvimento de conteúdo. Sediada em Miami, com presença nos EUA, Europa e América Latina, Loud And Live é movida por sua paixão em criar experiências envolventes para o público global. Para informações adicionais, por favor, visite www.loudlive.com. E siga-nos no Instagram www.instagram.com/loud_live e www.instagram.com/loudliveentertainment/.

A Academia Latina da Gravação Nathalie Alberto Nathalie.Alberto@grammy.com

Loud And Live Omer Pardillo opardillo@loudlive.com

