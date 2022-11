Dan McCafferty, ex-vocalista da banda Nazareth, morre aos 76 anos

McCafferty fundou a banda Nazareth em 1968 ao lado do baixista Pete Agnew, do guitarrista Manny Charlton e do baterista Darrell Sweet

Na manhã desta terça-feira, 8 de novembro, morreu o ex-vocalista da banda Nazareth, Dan McCafferty, aos 76 anos. A informação foi confirmada pelo grupo através das redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

“Dan morreu às 12h40 (horário local) de hoje. É o anúncio mais triste que já tive que fazer. Maryann e sua família perderam um incrivelmente amável marido e pai, eu perdi meu melhor amigo e o mundo perdeu um dos maiores cantores que já viveram. Estou muito triste para dizer algo mais no momento", escreveu o baixista Pete Agnew.

Nascido em Dunfermline, na Escócia, McCafferty fundou a banda em 1968 ao lado de Agnew, do guitarrista Manny Charlton e do baterista Darrell Sweet. O álbum “Hair of the Dog”, lançado em 1975, vendeu mais de um milhão de cópias nos Estados Unidos.

Em 2013, McCafferty anunciou sua aposentadoria e deixou o grupo musical, por conta do agravamento de sua Doença Obstrutiva Pulmonar Crônica (DOPC). Apesar disso, chegou a lançar um álbum solo em 2019, o "Last Testament", com canções inéditas.

