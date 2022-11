Laura Schadeck vive romance em "Dispara", novo single com Vitão

Após a era marcada pelo EP “A Insanidade”, a cantora e compositora Laura Schadeck lançou o novo single “Dispara”, em colaboração com o cantor e compositor Vitão. A nova faixa, já disponível em todas as plataformas digitais, marca uma fase diferente para a artista: mais nostálgica e apaixonante.

Junto com a música, Laura ainda faz a estreia de um lyric video no canal oficial no YouTube. Assista aqui.

Mesclando elementos do pop, rock e punk, Laura cria um som autêntico com muita atitude, uma marca forte dos seus lançamentos até então. Na parceria com Vitão, a música traz cordas marcantes e a junção de timbres semelhantes. O single resgata uma letra romântica, dando sequência à narrativa criada a partir do primeiro EP de Laura, também disponível nos aplicativos de música.

“Sempre quis trabalhar com Vitão. Admiro muito o trabalho dele, que é um artista completo, além de ser uma pessoa maravilhosa com um coração gigante. Vê-lo criando é uma aula para qualquer um. Desde o dia que ele aceitou o convite, não parei de imaginar como nossas vozes iriam soar juntas. Tenho muito orgulho do trabalho que construímos”, comenta a artista em entrevista ao Vida&Arte.

Confira a entrevista completa com Laura Schadeck sobre sua trajetória musical, seu recente lançamento e seus futuros planos.

Conheça Laura Schadeck



A cantora e compositora Laura Schadeck, natural de Porto Alegre, hoje com 19 anos e prestes a completar nove anos de carreira, já coleciona grandes marcos na sua vida artística. Com mais de 4.5 milhões de seguidores em suas redes sociais, foi semifinalista da primeira edição do The Voice Kids da Rede Globo e a sua voz já deu vida a trilha sonora em três novelas.

Entre composições, regravações e covers, somente no Youtube, acumula mais de 208 milhões de visualizações e no Spotify ultrapassa 4 milhões de plays. Por quatro anos teve seu nome junto à grandes gravadoras e em 2020, tornou-se artista independente, desde então lançou 14 singles todos acompanhados de videoclipes.

