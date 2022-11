Aaron Carter morre aos 34 anos; causa é investigada

O cantor Aaron Carter, irmão de Nick Carter (ex-Backstreet Boys), foi encontrado morto neste sábado, 5, dentro da banheira de casa em Lancaster, Califórnia. As informações são do TMZ.

As circunstâncias da morte estão sendo investigadas pela Polícia.

No chamado recebido pela Polícia, foi informado que ele havia se afogado, mas a causa da morte ainda não foi confirmada.

Aaron virou astro aos 9 anos, quando estourou com o hit "Aaron's Party" no canal Nickelodeon, em 1997. Nos anos 2000, ele lançou "Aaron's Party (Come Get It)", o álbum dele mais vendido.

Por ser irmão de Nick Carter, ele tambem chegou a participar de turnês com o grupo pop Backstreet Boys.

O músico e ator participou da competição "Dancing With the Stars" e da produção musical da broadway "Seussical".

Último álbum de estúdio de Aaron Carter, "Love" foi lançado em 2018.

De lá para cá, ele também fez singles isolados, como "Reload the Wesson", "She Just Wanna Ride" e "Blame It On Me".