Eleições 2022: votação de Lula diminuiu em quatro estados

Após a vitória do ex-presidente Lula (PT) contra o atual chefe de governo, Jair Bolsonaro (PL), que concorria à reeleição, a análise dos cenários políticos no segundo turno toma a frente da temática eleitoral. Uma delas é a diferença de votos entre cada rodada do pleito.

Em quatro estados, todos na região Norte, o presidente eleito perdeu apoio em relação à quantidade de votos registrada em 2 de outubro. São eles Acre, Amapá, Amazonas e Roraima.

A análise é do estatístico e comentarista da rádio O POVO CBN Thiago Minhoca. O especialista destaca o caso do Amazonas, onde Lula teve quase 15 mil votos a menos ontem que no começo do mês.

Amazonas, porém, foi a única das unidades da federação listadas em que Lula venceu, com 51,1% dos votos contra 48,9% de Bolsonaro. Acre registrou 29,7% para Lula e 70,3% para Bolsonaro, Amapá teve 48,64% do petista contra 51,36% do candidato à reeleição. Em Roraima, foram 23,92% do ex-presidente contra 76,08% do atual mandatário.

No resultado nacional, Lula foi eleito com 50,9% dos votos. A apuração foi concluída às 0h18min desta segunda-feira, 31.

