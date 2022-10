Rihanna está na trilha sonora de "Pantera Negra 2", afirma site

A volta de Rihanna no cenário musical pode estar mais perto do que os fãs imaginam. Após ser anunciada como atração principal do show do intervalo do Super Bowl 2023, a cantora deve integrar a trilha sonora do filme "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre", que será lançado em novembro deste ano.

A informação foi divulgada pela revista HITS Daily Double, especializada na indústria música estadunidense. Rihanna teria gravado duas músicas inéditas para o longa-metragem. A direção do filme ainda não confirmou a informação.

O retorno de Rihanna é um dos mais aguardados, já que a artista não lança projeto inédito desde 2016, quando saiu o álbum "Anti". Desde então, a cantora tem se dedicado às empresas Fenty Beauty e Savage X Fenty.

Além disso, ela deu à luz ao seu primeiro filho em 2022, fruto do relacionamento com ASAP Rocky. Em 2023, ela será a atração principal do show do intervalo do Super Bowl, o jogo final do campeonato da NFL, a principal liga de futebol americano dos Estados Unidos.

