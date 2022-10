Pitty tem show marcado em Fortaleza para janeiro de 2023

Uma das maiores representantes do rock brasileiro contemporâneo, Pitty, estará em Fortaleza, no Centro de Eventos, no dia 28 janeiro de 2023, com uma apresentação única da turnê “Matriz”. Tendo recentemente agitado a volta do Ceará Music, ao lado de Nando Reis e Jota Quest, a cantora promete trazer um programa imperdível para os fãs de rock.

Com ingressos já à venda e no valor de R$ 60, Pitty estará acompanhada pela banda Daniel Weskler (bateria), Martin Mendonça (guitarra) e Paulo (baixo). O repertório terá músicas como “Noite Inteira”, “Roda” e “Bicho Solto”, dos últimos lançamentos “Tempo de Brincar” e músicas do EP Casulo, além dos sucessos “Me Adora”, “Teto de Vidro”, “Equalize” e “Serpente”, dentre outras.

Cantora desde os 17 anos de idade, Pitty iniciou sua carreira profissionalmente em 1997, atuando como baterista durante dois anos na banda de punk rock “Shes”. Em sua carreira, já venceu prêmios como “Prêmio Multishow de Música Brasileira”, “MTV Video Music Brasil”, já tendo concorrido quatro vezes ao Grammy Latino.

Pitty - Turnê "Matriz"

Quando: dia 28 de janeiro de 2023, a partir das 20h

Onde: Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Ingressos: Sympla

