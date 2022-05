iFood promove evento com Gilberto Gil, Luisa Sonza e Xamã nesta quinta, 19

iFood Music Fest acontece nesta quinta-feira, 19, com presença de Luisa Sonza, Gilberto Gil e Xamã; evento será transmitido no Youtube

Em referência à parceria com o Rock in Rio, que acontece em setembro deste ano, o iFood realiza o evento “iFood Music Fest” nesta quinta-feira, 19 de maio, em formato híbrido. Festival será transmitido no canal do Youtube do aplicativo de delivery a partir das 20 horas e acontecerá no Auditório Ibirapuera, em São Paulo.

Ação terá a presença de Gilberto Gil, Luisa Sonza e Xamã. Na data, clientes que compraram o combo “Music Fest Express”, que estava disponível no iFood, ganharam um par de ingressos como convidados especiais.

De acordo com Bruno Montejorge, diretor de branding da empresa de entregas, o objetivo é aumentar a experiência do público para além do Rock in Rio. Outras atividades ocorrerão nos próximos meses.

O Rock in Rio, que acontece pela primeira vez após dois anos sem edições por causa da pandemia, terá atrações como Justin Bieber, Coldplay, Demi Lovato, Dua Lipa e Post Malone. Ingressos no site oficial já estão esgotados.

iFood Music Fest

Quando: quinta-feira, 19 de maio, às 20 horas

Onde: no canal do Youtube do iFood



