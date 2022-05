Pitty e Nando Reis fazem show em Fortaleza em Outubro

Os fãs dos cantores e compositores Pitty e Nando Reis já podem se preparar: os dois desembarcam para show em Fortaleza, pela turnê PittyNando, no dia 15 de outubro. A cantora confirmou por meio das redes sociais a passagem pelo Ceará. Além da Capital, outras oito cidades foram anunciadas. Os preço dos ingressos serão divulgados em breve.

A parceria teve início ano passado, quando Pitty interpretou “Relicário”, canção de Nando, durante o programa Saia Justa. De lá pra cá, os dois vêm trabalhando em uma apresentação que reúne os sucessos de ambos, releituras e também músicas inéditas. Ao todo, serão mais de 20 canções apresentadas ao público.

Com hits que marcaram os anos 2000, a cantora declarou à imprensa estar animada para a nova experiência ao lado do ex-integrante da banda Titãs. “Me sinto diante de um verdadeiro Big Bang: a sensação iminente da explosão de vida que vem pela frente e compartilhando com o público esse momento único e exclusivo”, disse.

Por reunir clássicos e novidades, a turnê recebe o nome de “As Suas, as Minhas e as Nossas”. O início da maratona de shows será no dia 11 de junho, em Ribeirão Preto, e já está com ingressos esgotados. Depois, os artistas ainda passarão por Recife (13/08), Natal (14/08), São Paulo (23/09), Jaguariúna (SP), Rio de Janeiro (08/10), Fortaleza (15/10) e Porto Alegre (22/10).

