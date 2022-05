Felipe Amorim apresenta show "Kiss Me" em Fortaleza

Felipe Amorim se apresenta no Bosque do Marina Park neste sábado, 21, com o show inédito "Kiss Me". Outros artistas também farão parte do evento

Misturando os ritmos “piseiro”, funk, TRAP e POP, Felipe Amorim realizará seu show “Kiss Me” em Fortaleza neste sábado, 21. O evento acontecerá no Bosque do Marina Park e contará com a participação dos artistas Baile do ED, Marcinho, SLIMFAT, Kaleb Capitão e DJ Caio César.

Felipe Amorim é cearense e ficou conhecido pelo sucesso de suas músicas "Putariazinha", “Sem Sentimento” e “Red com Maracujá”, que já ultrapassam 108 milhões de visualizações no Youtube. O show “Kiss Me” será apresentado pela primeira vez em Fortaleza. Na data, o artista promete surpreender com formatos inéditos na apresentação.



Os ingressos estão à venda no site Brasil Ticket. Os valores variam entre R$140, a meia-entrada, e R$280, a inteira. Também há a "entrada solidária", que vale R$150 e parte do seu valor é doado para instituições carentes.

Show "Kiss Me"

Quando: sábado, 21, às 22 horas

Onde: Marina Park Hotel (avenida Presidente Castelo Branco, 400)

Quanto: de R$140 a R$280

Ingressos: no site Brasil Ticket

