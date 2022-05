Rappers Djonga e Froid se apresentam em Festival de Música em Fortaleza

Pela primeira vez em Fortaleza, a edição Fortal do Festival Dope acontece no dia 10 de junho. O evento traz nomes do funk & hip hop nacional, com destaque para Djonga e Froid, atrações confirmadas. Além de nomes da cena local como Dj William & Michael Rizzi, Arthurzim, Max Origi e Doixton e da DJ piauiense Manu Amorim. Os ingressos variam de R$80 a R$280.

O evento será na casa de show Auê. O público pode adquirir os ingressos no site da Bilheteria Virtual ou nos pontos físicos, nas lojas Maria Joana Shop, no bairro de Fátima, e na Smoke Session, no Cocó.

No terceiro lote de ingressos, para a frontstage a meia entrada está custando R$80 e a inteira R$ 160, enquanto para o camarote a meia é R$140 e a inteira R$280.

Festival de Música DOPE

Quando: sexta-feira, 10 de junho

Onde: Auê (Av Washington Soares, 3171 – Coaçu)

Quanto: R$160 (frontstage) e R$280 (camarote). Preços de inteira

Mais informações: Instagram @dopefestival.the



