Chris Rock pode apresentar o Oscar 2023, diz executivo da ABC

O comediante Chris Rock pode apresentar o Oscar 2023, de acordo com Craig Erwich, presidente de entretenimento da ABC, emissora responsável pela transmissão da cerimônia.

O executivo afirma que a rede aberta à possibilidade do ator e comediante retornar como apresentador. A fala chama atenção pois acontece após o incidente envolvendo Will Smith na última edição.

Erwich afirmou, em conversa com o site Deadline: “Minha avaliação do Oscar foi que foi realmente um ano de sucesso para a cerimônia. Obviamente, houve muita controvérsia, o que ofuscou muitas coisas positivas sobre o show, mas fiquei muito feliz com o programa.”

O Oscar de 2022 ficou marcado pela confusão, após Will Smith subir ao palco e dar um tapa em Chris Rock após piada envolvendo Jada Pinkett Smith, esposa do ator.

Rock é conhecido por piadas politicamente incorretas, e já apresentou o Oscar em 2005 e 2016.

