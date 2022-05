"Rust": filme com Alec Baldwin marcado por tiro fatal deve ser finalizado

Halyna Hutchins foi baleada e morta durante um treinamento com revólver no set de filmagens de "Rust"

Após o acidente em que Alec Baldwin baleou e matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins em outubro do ano passado, no set de filmagens do filme "Rust", o produtor e sócio de Baldwin, Anjul Nigam, revelou que o longa será finalizado. A declaração foi feita em entrevista ao The Hollywood Reporter, publicada nesta segunda, 16.

O acidente ainda está em investigação pela polícia de Santa Fé, Novo México, onde aconteceu o caso. "'Rust' é obviamente uma tragédia horrível. Esperamos que a investigação seja resolvida em breve e que revele o que aconteceu", disse o produtor. "Estamos confiantes de que seremos capazes de completar o filme", afirmou.

Durante um treinamento com o revólver, Baldwin atingiu acidentalmente a diretora de fotografia e o diretor do filme, Joel Souza, que ficou ferido, mas sobreviveu. O ator chegou a dizer em uma entrevista no mês de dezembro que não apertou o gatilho.

A família de Hutchins está processando Baldwin e os produtores do filme, alegando que houve comportamento imprudente e que cortes no orçamento do filme teriam levado ao acidente. Já os produtores defendem que o caso deveria ser arquivado por se tratar de um acidente de trabalho.

