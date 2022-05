Pixar anuncia "Elemental", novo filme do estúdio que será lançado em 2023

A Pixar anunciou seu novo filme: “Elemental” será lançado no dia 15 de junho de 2023. As primeiras informações foram divulgadas nas redes sociais do estúdio.

Longa-metragem terá direção de Peter Sohn e produção de Denise Ream. Detalhes iniciais do enredo também foram informados: “Na cidade onde fogo, água, terra e ar vivem em comunidade, uma jovem chama e um rapaz que só segue o fluxo vão descobrir algo elementar: quão parecidos realmente são”.

A empresa ainda revelou uma arte conceitual em que mostra os dois protagonistas conversando nas ruas de uma região fictícia. Ao redor, é possível ver personagens de outros elementos.

Outras animações já estão no calendário da Pixar para os próximos meses. São elas: “Lightyear”, além das séries de televisão “Cars On The Road” e “Win or Lose”.

