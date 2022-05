Festival gastronômico reúne mais de 800 restaurantes brasileiros

Repórter do núcleo de Cultura e Entretenimento do O POVO

Luiza Ester Repórter do núcleo de Cultura e Entretenimento do O POVO

Empreendimentos de gastronomia de 20 estados brasileiros e do Distrito Federal participam da 16ª edição do festival "Brasil Sabor" até 29 de maio. No Ceará, 30 restaurantes de municípios de Fortaleza, Eusébio, Caucaia, Viçosa e Tianguá integram o evento

O 16º festival de gastronomia “Brasil Sabor” acontece de 12 a 29 de maio. O evento reúne 847 restaurantes brasileiros, localizados em 20 estados e no Distrito Federal. Do Ceará, 30 empreendimentos, de Fortaleza, Eusébio, Caucaia, Viçosa e Tianguá, integram a edição.

Com o tema “Brasil Sabor – Maior do Mundo, Original do Brasil”, as casas devem lançar pratos, com inspiração na culinária local, a preços promocionais. O festival ocorre em formato híbrido: os pratos podem ser adquiridos presencialmente, nos restaurantes; ou com pedidos por meio de serviço de entregas ou retirada no local.

Insumos como peixe, carne de sol, porco, camarão, manteiga da terra e mais possibilidades da culinária feita do Ceará integram os pratos dos restaurantes desta terra. Segundo Taiene Righetto, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel no Ceará), organizadora do festival, os restaurantes unem seus estilos próprios à elementos da cultura alimentar cearense.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quem for apreciar os pratos participantes do “Brasil Sabor” nos restaurantes, também pode concorrer a prêmios. Mais itens dos menus e passeios da rota turística do Estado compõem as premiações. No festival, garçons dos restaurantes também podem ser premiados.

A organização convida o público a interagir nas mídias sociais, registrando em fotografias ou vídeos a ida aos restaurantes. Em publicações no Instagram, os clientes podem compartilham os registros com a hashtag #BrasilSabor2022. O evento conta com apoio da Ambev.

Sobre o assunto Mundo Bita realiza show em Fortaleza no próximo domingo, 15

Gratuito: Artistas pernambucanos realizam oficina de artes visuais em Fortaleza

Retrato de Marilyn Monroe por Andy Warhol é vendido por US$ 195 mi

A lista dos restaurantes participantes do evento pode ser conferida na plataforma virtual do festival.

Participantes do Ceará

- Arretadus Hamburgueria

- Barra Sol - Sir Fisher

- Bulls Beer House

- Cabana Carnes e Pizzas

- Cabaña del Primo - Unidade Jardins Open Mall

- Café Ilha

- Carneiro do Diniz

- Cervejaria Capitosa

- Cervejaria Turatti

- Culinária da Van

- Divina Comida

- Espetim do Tio

- Floresta

- Geppos Italiano

- Geppos Praia

- Giulietta Viçosa do Ceará

- Giz Cozinha Boêmia

- Hoots Gastropub

- Maori Beach Club

- Mar de Rosas Restaurante

- Menu Alimentação Saudável

- Novos Boêmios

- Ocaso Lounge Bar

- Pakato Grill

- Raiz Cozinha Brasileira

- Restaurante Arupemba

- Restaurante Manacá da Serra

- Restaurante Velas do Cumbuco

- Tempero do Mar

- Terra do Sol

Brasil Sabor

Quando: de 12 a 29 de maio

Onde: 20 estados brasileiros e Distrito Federal; no Ceará, 30 restaurantes participam

Mais info: brasilsabor.com.br



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags